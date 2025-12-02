Достижения.рф

Россиянин заманивал школьниц в свое кафе, давал им наркотики и насиловал

Жителя Перми обвинили в изнасиловании школьницы под наркотиками
Житель Перми заманивал школьниц в свое кафе, давал им наркотики и насиловал. Об этом сообщает краевой следком в своем телеграм-канале.



По версии следствия, 53-летний мужчина владел придорожным кафе, в котором находилась потайная комната. Он приглашал несовершеннолетних в свое заведение, заманивал в скрытое от глаз помещение и заставлял принимать наркотики. Минимум одна из школьниц стала жертвой сексуального насилия.

Когда о преступлениях стало известно, педофила поймали. В момент задержания он находился в гостях у 22-летней знакомой, с которой несколько дней употреблял запрещенные вещества.

В отношении пермяка возбудили уголовное дело о склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи предполагают, что он может быть причастен к другим подобным преступлениям.

