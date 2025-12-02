Россиянин заманивал школьниц в свое кафе, давал им наркотики и насиловал

02 декабря 2025, 09:36

Жителя Перми обвинили в изнасиловании школьницы под наркотиками

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Перми заманивал школьниц в свое кафе, давал им наркотики и насиловал. Об этом сообщает краевой следком в своем телеграм-канале.