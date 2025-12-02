Девушку задушили в апарт-отеле в Петербурге
В Санкт-Петербурге в апарт-отеле обнаружили тело девушки с признаками механической асфиксии. Об этом сообщает РЕН ТВ в телеграм-канале.
Все случилось 30 ноября. Уголовное дело по факту убийства уже возбудили, говорится в публикации ГСУ СК России по Северной столице.
В качестве подозреваемого задержали 31-летнего мужчину. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.
