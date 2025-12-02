Пьяная пассажирка сорвала вылет рейса Дубай—Москва из-за отсутствия алкоголя
Перелёт Flydubai задержали почти на два часа из-за неадекватного поведения россиянки. Женщина бросалась на пассажиров и экипаж, требуя алкоголь, и в итоге ее задержала полиция.
Как сообщает Telegram-канал Baza, нарушительница вела себя агрессивно ещё до взлёта: пыталась лезть в драку, хватала людей за руки и приставала к мужчине, который пытался её успокоить. Командиру воздушного судна пришлось лично вмешаться, однако женщина не реагировала на замечания.
На борт прибыли полицейские и вывели пассажирку, после чего сотрудники аэропорта сняли её багаж. Инцидент сорвал расписание: задержался не только рейс Дубай—Москва, но и обратный вылет Москва—Дубай.
Читайте также: