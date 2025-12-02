Пьяная пассажирка сорвала вылет рейса Дубай—Москва из-за отсутствия алкоголя

02 декабря 2025, 11:16

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Перелёт Flydubai задержали почти на два часа из-за неадекватного поведения россиянки. Женщина бросалась на пассажиров и экипаж, требуя алкоголь, и в итоге ее задержала полиция.