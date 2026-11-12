Балийский маньяк охотится на россиянок
На индонезийском острове Бали неизвестный мужчина совершает нападения на российских туристок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, злоумышленник действует по одной схеме: сначала знакомится с девушками, предлагает подвезти их домой, а затем отбирает телефоны и нападает. Мужчина бьет пострадавших, забирает гаджеты и пытается силой усадить их на байк, чтобы увезти.
В полицию Бали уже поступило более 20 заявлений, при этом общее число жертв может достигать 40. Нападавшего видели в популярных у россиян районах острова, а также у клуба Jetlag.
Пострадавшие создали тематические чаты в социальных сетях и обратились в правоохранительные органы. Российские мужчины пытались самостоятельно найти злоумышленника, однако пока эти попытки не увенчались успехом.
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