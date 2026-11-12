Балийский маньяк охотится на россиянок

12 ноября 2026, 13:27

Mash: На Бали маньяк нападает на россиянок после знакомства

Фото: istockphoto/ArtRachen01

На индонезийском острове Бали неизвестный мужчина совершает нападения на российских туристок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.