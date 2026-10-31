С рыбинского маньяка взыскивают компенсацию за моральный ущерб
С пожизненно осужденного Виталия Молчанова, признанного виновным в убийстве двух сестер в Рыбинске, взыскивают более 13,4 млн рублей за моральный вред. Об этом свидетельствуют материалы исполнительных производств, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Трагедия произошла в сентябре 2020 года: тела девочек обнаружила мать, вернувшаяся с работы. Обвиняемым оказался ее сожитель Молчанов, ранее судимый, в том числе за убийства. В декабре 2022 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за убийство девочек, насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование малолетней.
Согласно материалам приставов, в мае 2023 года в отношении Молчанова возбудили два исполнительных производства по исполнительным листам, выданным Ярославским областным судом. По ним с мужчины взыскивают 12 млн рублей за моральный вред, а также исполнительский сбор в размере 1,44 млн рублей. При этом, как отмечается, Молчанов избежал оплаты долгов по ЖКХ, кредитам и налогам на сумму 421,8 тыс. рублей — из-за невозможности установить его местонахождение, имущество или иные активы, пишет РИА Новости.
Ранее в Ярославской области приставы нашли должницу по алиментам под диваном. Женщина находилась в розыске.
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