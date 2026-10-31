С рыбинского маньяка взыскивают компенсацию за моральный ущерб

31 октября 2026, 11:10

Убивший двух детей рыбинский маньяк должен выплатить 13,4 млн рублей

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

С пожизненно осужденного Виталия Молчанова, признанного виновным в убийстве двух сестер в Рыбинске, взыскивают более 13,4 млн рублей за моральный вред. Об этом свидетельствуют материалы исполнительных производств, с которыми ознакомилось РИА Новости.