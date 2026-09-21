Убившего девять женщин маньяка ищут в одной стране

21 сентября 2026, 12:08

Daily Mail: Убившего девять женщин за два месяца маньяка ищут в ЮАР

Фото: istockphoto/Ajax9

В Южно-Африканской Республике за два месяца обнаружили тела девяти женщин. Все преступления совершались в пригороде Йоханнесбурга — муниципалитете Экурхулени. Об этом сообщает Daily Mail.