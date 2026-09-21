Убившего девять женщин маньяка ищут в одной стране
В Южно-Африканской Республике за два месяца обнаружили тела девяти женщин. Все преступления совершались в пригороде Йоханнесбурга — муниципалитете Экурхулени. Об этом сообщает Daily Mail.
Последний, девятый труп нашли в четверг, 17 сентября. Полиция выясняет, связаны ли эти смерти между собой. Ранее правоохранители заявляли, что почерк первых восьми убийств был схожим. Теперь расследование ведет группа экспертов-криминалистов.
Комиссар полиции Фред Кекана рассказал, что тело последней жертвы обнаружил прохожий возле строительной площадки и сообщил в полицию. Неопознанная женщина около 30 лет получила колотое ранение в бок, ей перерезали горло. Кекана также призвал граждан не распространять фотографии тел и непроверенные сообщения в соцсетях, предупредив, что это сеет страх и может подтолкнуть к подражательным преступлениям.
Организация Missing In Southern Africa призвала семьи немедленно сообщать о пропаже родственников, подчеркнув, что «нет никакого периода ожидания» для подачи заявления. В четверг в полицейский участок Кемптон-Парка пришли правозащитники, политические партии и общественные организации с требованием усилить меры защиты женщин и детей. На этой неделе беговые клубы Йоханнесбурга провели мемориальные забеги в честь Элизабет «Цонцо» Моселакгомо, которая исчезла во время пробежки. Ее нашли мертвой несколько дней спустя.
Читайте также: