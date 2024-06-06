Балишанского убил его товарищ

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Убийца Константина Балишанского работал журналистом на портале Proskater и был знаком со своей жертвой. Конфликт между мужчинами произошёл из-за женщины. Об этом пишет Baza.
«Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности», — подтверждает столичная прокуратура.
При этом первоначальная версия о заказном убийстве не подтвердилась.
Кроме того, стало известно, что 35-летний Андрей Демин уже ранее был судим по статье о наркотиках. В 2009 году ему дали четыре года условно за хранение и сбыт героина.
Напомним, что в четверг неизвестный в чёрной маске преследовал 34-летнего Балишанского, после чего выстрелил в него четыре раза. Мужчина скончался на месте от полученных ранений, а стрелок скрылся во дворах. При задержании он начал стрелять по полицейским и был ранен в голову, однако остался жив. Сейчас он в больнице.
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Элина Позднякова