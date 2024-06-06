SHOT: Задержан киллер, убивший в Москве Константина Балишанского

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Киллер, застреливший на западе Москвы Константина Балишанского и укрывшийся после этого в Матвеевском лесу, задержан. Это произошло в районе Аминьевского шоссе.
Полицейские предположили, что убийца не успел покинуть лес до того, как район был оцеплен, передаёт телеграм-канал SHOT. С другой стороны, существовала вероятность, что он мог запрыгнуть в чью-то машину, поэтому проверялись также все транспортные средства. Оперативники начали прочёсывать лесной массив в четырёх километрах от места убийства.
Убийца попался полицейским в районе Аминьевского шоссе. Он прятался среди деревьев, а после того, как его заметили, начал стрелять по правоохранителям. Оперативники вынуждены были открыть ответный огонь, которым был тяжело ранен в голову. В настоящее время преступник задержан.
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Александр Бойцов