Балицкий: Число погибших под ударом ВСУ по Токмаку возросло до восьми

Россиянина, который находился в международном розыске, задержали в аэропорту Алма-Аты. Он вовлекал граждан стран Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других государств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале.