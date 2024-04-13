Балицкий: Число погибших под ударом ВСУ по Токмаку возросло до восьми

Фото: Официальный сайт Кремля
Не менее восьми человек погибло в результате удара ВСУ по Токмаку, об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них два ребенка», — пишет Балицкий.
Ещё 13 пострадавших госпитализированы, уточнил губернатор. Местным жителям, которые остались без крыши над головой, предоставят временное жильё.
Напомним, вечером 12 апреля Вооружённые сил Украины нанесли удар по мирному жилому сектору запорожского города Токмак. В результате, многоквартирный дом разрушен, без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.
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Евгения Парфентьева