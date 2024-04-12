Минобороны: 21 украинский военнослужащий сдался в плен за минувшую неделю

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За прошлую неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен Вооружённым силам России, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
При этом, на Купянском направлении российским военнослужащим удалось улучшить свои позиции, отразить четыре штурмовые атаки со стороны ВСУ, а также нанести удар по личному составу противника.
В Минобороны уточнили, что за прошедшую недели украинские войска потеряли более 380-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
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Евгения Парфентьева