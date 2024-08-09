ЗАЭС: атомная станция не пострадала от обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Фото: iStock/WangAnQi
Запорожская атомная станция не подвергается обстрелам и не пострадала от удара ВСУ по Энергодару. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости. Она также отметила, что Энергодар частично остался без электричества после артиллерийского обстрела с украинской стороны.
«Идет артобстрел Энергодара. Город частично без электричества. <…> На ЗАЭС все в порядке», — пояснила Яшина.Запорожская атомная станция, являющаяся самой крупной по числу блоков и мощности АЭС в Европе, расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что на Курской АЭС что в связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, будет сокращено количество персонала на строительной площадке. При этом сооружение энергоблоков продолжится в штатном режиме, все системы работают по ранее установленному графику.
Читайте также:
Генподрядчик рассказал о ходе строительства Курской АЭС-2
Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС
В России озвучили цель атаки ВСУ на Липецк
Данил Пономарев