Балкон девятого этажа рухнул на плавающего в бассейне туриста в Европе

13 июня 2026, 13:51

DM: В Испании балкон девятого этажа рухнул на плавающего в бассейне туриста

Фото: istockphoto/Evgenii Mitroshin

На юго-востоке Испании, в районе Ла-Манга, произошло ЧП в четырехзвездочном отеле: с девятого этажа обрушился балкон. Инцидент случился вечером 12 июня — конструкция оторвалась от здания и упала в бассейн гостиничного комплекса, пишет Daily Mail.