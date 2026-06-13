Балкон девятого этажа рухнул на плавающего в бассейне туриста в Европе
На юго-востоке Испании, в районе Ла-Манга, произошло ЧП в четырехзвездочном отеле: с девятого этажа обрушился балкон. Инцидент случился вечером 12 июня — конструкция оторвалась от здания и упала в бассейн гостиничного комплекса, пишет Daily Mail.
В этот момент рядом находился мужчина около 50 лет: его задело обломками, после чего он потерял сознание. Пострадавшего доставили в клиническую больницу Вирхен-де-ла-Арриксака, его состояние не уточняется.
Это не первый инцидент в указанном отеле. В августе прошлого года здесь зафиксировали вспышку сальмонеллеза.
Тогда около 200 гостей пожаловались на недомогание, почти 20 человек, включая ребенка, попали в больницу. Администрация гостиницы заверяла, что полностью взаимодействовала с медицинскими службами и принимала меры для урегулирования ситуации.
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