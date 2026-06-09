Пятеро мужчин приставали к туристке из Колумбии

09 июня 2026, 21:58

Пятеро мужчин домогались колумбийки на Филиппинах, их арестовали

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Азии задержали пятерых мужчин по подозрению в домогательствах к туристке из Колумбии. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в филиппинском городе Макати, сообщает портал Daily Tribune.