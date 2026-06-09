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Пятеро мужчин приставали к туристке из Колумбии

Пятеро мужчин домогались колумбийки на Филиппинах, их арестовали
Фото: istockphoto/undefined undefined

В Азии задержали пятерых мужчин по подозрению в домогательствах к туристке из Колумбии. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в филиппинском городе Макати, сообщает портал Daily Tribune.



23-летняя девушка гуляла по району Побласион, когда местные жители напали на нее, попытались принудить пойти с ними, а затем совершили действия сексуального характера против ее воли. Туристка сразу же обратилась к патрульным полицейским.

Стражи порядка задержали всех пятерых подозреваемых. Дело передали в отдел по защите женщин и детей прокуратуры Макати.

Правоохранители окажут пострадавшей юридическую поддержку и обеспечат защиту на время судебного разбирательства. Власти призвали туристов незамедлительно сообщать о подобных случаях в ближайший полицейский участок.

Никита Кротов

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