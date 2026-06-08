Мужчина ночью разрезал палатку двух туристок, а затем связал и похитил их
В американском штате Орегон мужчина разрезал палатку, связал и похитил двух туристок
В американском штате Орегон задержали мужчину, который ночью разрезал палатку туристок, связал их и похитил. Об этом сообщает издание New York Post.
Инцидент произошёл 4 июля 2024 года на туристической тропе в Орегоне. Около полуночи неизвестный прорезал ножом палатку, где спали две женщины. Злоумышленник пригрозил изнасилованием, добавил, что у него при себе много ножей, и приказал не сопротивляться. Детали того, как пострадавшие смогли выбраться, не приводятся.
Мужчина погиб при столкновении лодки с теплоходом на Каме
ФБР установило личность нападавшего: им оказался 58-летний Джин Арнольд Макленитан из города Сейлем. Ранее он уже привлекался к ответственности за нападение на женщину. Мужчину арестовали и предъявили обвинения в похищении и покушении на насильственные действия сексуального характера.
Макленитана отправили под стражу без возможности внести залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы за похищение и до десяти лет тюрьмы за попытку надругательства. Правоохранители допускают, что у мужчины могли быть и иные жертвы.
Ранее «Радио 1» передавало, что 25-летняя москвичка, которая уехала в Таиланд на заработки, а затем исчезла, нашлась. Девушка голой рухнула с высоты на чужой дом и проломила крышу в здании, получив раны. Сейчас ей вменяют сразу несколько статей тайского УК.