Мужчина ночью разрезал палатку двух туристок, а затем связал и похитил их

08 июня 2026, 03:58

В американском штате Орегон мужчина разрезал палатку, связал и похитил двух туристок

Фото: iStock/Diy13

В американском штате Орегон задержали мужчину, который ночью разрезал палатку туристок, связал их и похитил. Об этом сообщает издание New York Post.





Инцидент произошёл 4 июля 2024 года на туристической тропе в Орегоне. Около полуночи неизвестный прорезал ножом палатку, где спали две женщины. Злоумышленник пригрозил изнасилованием, добавил, что у него при себе много ножей, и приказал не сопротивляться. Детали того, как пострадавшие смогли выбраться, не приводятся.



