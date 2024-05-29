Часть жителей Евпатории остались без света из-за аварии на электросетях

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Авария на электросетях произошла в Евпатории, сообщается в Telegram-канале администрации города.
«В связи с аварией на электросетях обесточены 10 трансформаторных подстанций города», — говорится в Telegram-канале местной администрации.
На месте аварии уже работают бригады ГУП РК «Крымэнерго».
Всего в Евпатории проживает порядка 100 тысяч человек. Также в городе располагаются более 30 санаториев и других объектов размещения.
Ранее сообщалось, что зоопарк «Тропик Парк», в котором содержалось более 200 видов животных, сгорел в Евпатории. Большая часть животных погибла.
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