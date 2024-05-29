Жители Рязани сообщили о громком взрыве над городом

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Жители Рязани услышали громкий звук взрыва, который раздался одновременно в нескольких микрорайонах города. Об этом сообщает Ya62.ru.
По информации портала, мощный грохот был слышен в центре Рязани, а также в Горроще, Дашково-Песочне, Канищеве и Московском.
Однако позже стало известно, что причиной громкого звука стал самолет, который шел на сверхзвуковой скорости. В оперативных службах жителей призвали сохранять спокойствие и заверили, что рязанцы слышали звуковой удар.
Похожий инцидент произошел в регионе в середине апреля. По словам жителей ряда районов города, от грохота у них задрожали стекла в домах. Причиной также стала сверхзвуковая скорость воздушного судна.
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Однако позже стало известно, что причиной громкого звука стал самолет, который шел на сверхзвуковой скорости. В оперативных службах жителей призвали сохранять спокойствие и заверили, что рязанцы слышали звуковой удар.
Похожий инцидент произошел в регионе в середине апреля. По словам жителей ряда районов города, от грохота у них задрожали стекла в домах. Причиной также стала сверхзвуковая скорость воздушного судна.
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Анастасия Хохлова