Баллончик для чистки клавиатуры взорвал Kia Soul
В США произошёл инцидент, в результате которого автомобиль Kia Soul получил серьёзные повреждения из-за взрыва в салоне. Причиной стало распыление ребёнком баллончика со сжатым газом, предназначенным для чистки компьютерных клавиатур. Об этом сообщает издание Jalopnik.
По информации СМИ, ребёнок, находившийся на заднем сиденье, играл с баллончиком и обрабатывал им салон авто. Хотя на упаковке указали «сжатый воздух», на деле состав включал пропан, изобутан и другие углеводородные соединения, которые являются легковоспламеняющимися.
Когда водитель закурил, скопившиеся в замкнутом пространстве пары воспламенились. Произошёл мощный хлопок, который деформировал кузов: крыша вспучилась, стёкла вылетели, а двери погнулись.
Несмотря на силу взрыва, возгорания не последовало. Водитель сумел выбраться через разбитое окно и самостоятельно доехал до парковки у супермаркета. На место оперативно прибыли пожарные из соседней части и медики, которые оказали помощь пострадавшим — мужчине и ребёнку. Оба выжили благодаря быстрому реагированию спасателей.
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