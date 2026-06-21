Баллончик для чистки клавиатуры взорвал Kia Soul

21 июня 2026, 19:14

Баллончик для чистки клавиатуры спровоцировал взрыв машины Kia Soul в США

Фото: istockphoto/Artistic Operations

В США произошёл инцидент, в результате которого автомобиль Kia Soul получил серьёзные повреждения из-за взрыва в салоне. Причиной стало распыление ребёнком баллончика со сжатым газом, предназначенным для чистки компьютерных клавиатур. Об этом сообщает издание Jalopnik.