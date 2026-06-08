Самолёт взорвался и полностью сгорел при экстренной посадке в Доминиканской Республике
В Доминиканской Республике самолёт взорвался и полностью сгорел после падения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры инцидента.
Трагедия произошла в воскресенье днём в аэропорту Ла Романа недалеко от одноимённого курортного города. По информации местных СМИ, бизнес-джет Gulfstream G200, зарегистрированный на американскую компанию, следовал чартерным рейсом в Техас. Из-за проблем с двигателем экипаж запросил экстренную посадку ещё в воздухе, пока приближался к аэропорту, однако удачно приземлиться не вышло.
На кадрах видно, как лайнер сильно подпрыгивает на взлётно-посадочной полосе, затем у него отрываются двигатели. Cамолёт мгновенно вспыхивает, и в небо поднимается столб чёрного дыма.
Предварительно, на борту находились только два пилота — оба мужчины погибли. Сейчас на месте работают пожарные и спасательные бригады. Расследованием причин крушения занимается авиационная комиссия.
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