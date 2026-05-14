В центре Киева прямо на проезжей части взорвался автомобиль

14 мая 2026, 02:05

В центре Киева взорвался автомобиль. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ.





Инцидент случился вечером 13 мая. Отмечается, что машина загорелась на проезжей части возле Бессарабской площади. Пламя охватило автомобиль после того, как очевидцы услышали около транспортного средства несколько громких хлопков.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Движение транспорта в районе частично перекрыли. Более подробной информации о случившемся в настоящий момент не поступало.