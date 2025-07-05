«Банальная ревность»: В российском регионе таксист с битой напал на инвалида из-за шутки
Под Ростовом таксиста и его пассажира осудили за избиение двух мужчин из-за шутки
Азовский районный суд Ростовской области вынес суровый приговор двум жителям Азова за драку с парой мужчин. 42-летний Юрий — водитель такси и его 30-летний пассажир Евгений оказались на скамье подсудимых из-за ревности. Подробности происшествия сообщает «КП-Ростов-на-Дону».
Евгений никак не мог дозвониться до гражданской жены Оксаны, которая находилась в гостях у двоих мужчин.
«В какой-то момент трубку взял какой-то мужик и намекнул, что у него были интимные отношения с Оксаной!» — рассказал Евгений.Ревнивец, услышав по телефону мужской голос, сообщил, что в тот момент в нём «что-то перевернулось» и он решил «проучить» соперника. Евгений, заказав такси, поехал разбираться, а таксист, вооружившись битой, вызвался ему помочь. Мужчины избили человека с тростью, у которого была инвалидность, и его друга.
Суд вынес суровый приговор: Евгений получил семь лет колонии строгого режима, а Юрий — шесть лет и девять месяцев. Вердикт суда уже вступил в законную силу.