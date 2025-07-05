«Банальная ревность»: В российском регионе таксист с битой напал на инвалида из-за шутки

05 июля 2025, 20:20

Под Ростовом таксиста и его пассажира осудили за избиение двух мужчин из-за шутки

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

Азовский районный суд Ростовской области вынес суровый приговор двум жителям Азова за драку с парой мужчин. 42-летний Юрий — водитель такси и его 30-летний пассажир Евгений оказались на скамье подсудимых из-за ревности. Подробности происшествия сообщает «КП-Ростов-на-Дону».





Евгений никак не мог дозвониться до гражданской жены Оксаны, которая находилась в гостях у двоих мужчин.

«В какой-то момент трубку взял какой-то мужик и намекнул, что у него были интимные отношения с Оксаной!» — рассказал Евгений.