«Не бойся, она не кусается»: в Подмосковье акита-ину прокусила голову маленькому ребёнку
5 июля в Подмосковье домашняя собака породы акита-ину напала на маленького ребёнка и прокусила ему голову. Подробности сообщает Telegram-канале Baza.
9-летний мальчик спокойно играл со своей собакой, но в какой-то момент пёс почувствовал угрозу в резких движениях ребёнка и напал на него. В результате агрессии, «друг человека» прокусил школьнику голову в нескольких местах.
Сотрудники скорой медицинской помощи, оперативно прибывшие на место происшествия, госпитализировали потерпевшего в Московский областной центр охраны материнства и детства. Медики остановили кровотечение и наложили швы, уделив особое внимание эстетике, чтобы швы были аккуратными.
Кроме этого, ребёнка вакцинировали от столбняка и бешенства. В настоящее время потерпевший идет на поправку и вскоре будет выписан из больницы.
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