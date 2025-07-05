«Не бойся, она не кусается»: в Подмосковье акита-ину прокусила голову маленькому ребёнку

05 июля 2025, 15:30

В Подмосковье собака породы акита-ину напала на 9-летнего мальчика

Фото: Istock/Vladimir Bogdanovic

5 июля в Подмосковье домашняя собака породы акита-ину напала на маленького ребёнка и прокусила ему голову. Подробности сообщает Telegram-канале Baza.