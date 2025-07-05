Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
В Московской и Калужской областях двое подростков-зацеперов погибли от ударов током. Подробности происшествия сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предоставленным данным, инцидент случился 5 июля в Малоярославецком районе Калужской области на станции Суходрев. 16-летний подросток, забравшись на крышу вагона электрички, получил смертельный удар током. Аналогичный случай произошёл днём ранее — 14-летний зацепер погиб от удара током на крыше электропоезда в Московской области на станции Перловская.
Уголовные дела по фактам смерти несовершеннолетних на железной дороге возбуждены в Калужской и Московской областях. Следствие устанавливает лиц, которые причастны к совершению подростками действий, представляющих смертельную опасность.
Ранее сообщалось о столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Ставрополье.
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