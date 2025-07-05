На северо-западе Москвы вспыхнул торговый центр
На северо-западе Москвы 5 июля произошёл пожар в торговом центре на улице Маршала Катукова, сообщает столичное управление МЧС.
Возгорание произошло в ТЦ «Солнечный ветер». Изх окон двухэтажного здания валит густой белый дым. По предварительным данным, загорелся утеплитель вентилируемого фасада сооружения.
До прибытия сотрудников МЧС из торгового центра было эвакуировано около 100 человек. На данный момент пожарно-спасательные подразделения установили подъемные механизмы для ликвидации очагов возгорания и оперативно тушат пожар. Информации о потерпевших не поступало. По словам одного из свидетелей, воспламенение могло возникнуть из-за сварочных работ, которые проводились на уровне второго этажа.
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