Банда геев похитила и изнасиловала 22-летнего москвича

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
Группа геев-клофелинщиков похитила и изнасиловала молодого человека из Москвы, сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, все случилось в минувшие выходные. В пятницу вечером 22-летний житель столицы по приглашению знакомого приехал в Люберцы на вечеринку в незнакомую компанию.
После нескольких бокалов алкоголя ему стало плохо. Он постоянно падал и периодически терял сознание. По словам молодого человека, ему сделали два укола, перевезли в другую квартиру, где трое неизвестных изнасиловали его.
Он проснулся на следующий день у себя в квартире. О том, как попал домой, не помнит. Парень вызвал скорую. Врачи госпитализировали его и диагностировали у него травму прямой кишки.
Сейчас молодой человек сдаёт анализы, чтобы выяснить, что именно ему вкалывали. Полиция ищет злоумышленников.
Читайте также:
В Малайзии слон напал на мужчину, который справлял нужду, и покалечил его
Русскоговорящий защитник посетителей ТЦ в Сиднее оказался украинцем
Экс-сотрудницы «Промсвязьбанка» попали под суд из-за хищения 650 млн рублей
После нескольких бокалов алкоголя ему стало плохо. Он постоянно падал и периодически терял сознание. По словам молодого человека, ему сделали два укола, перевезли в другую квартиру, где трое неизвестных изнасиловали его.
Он проснулся на следующий день у себя в квартире. О том, как попал домой, не помнит. Парень вызвал скорую. Врачи госпитализировали его и диагностировали у него травму прямой кишки.
Сейчас молодой человек сдаёт анализы, чтобы выяснить, что именно ему вкалывали. Полиция ищет злоумышленников.
Читайте также:
В Малайзии слон напал на мужчину, который справлял нужду, и покалечил его
Русскоговорящий защитник посетителей ТЦ в Сиднее оказался украинцем
Экс-сотрудницы «Промсвязьбанка» попали под суд из-за хищения 650 млн рублей
Алёна Самарева