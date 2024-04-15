Банда геев похитила и изнасиловала 22-летнего москвича

14 апреля легковушка Nissan Qashqai сбила женщину, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. По сообщению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля, двигавшийся от бульвара Красных Зорь в сторону Ивановской улицы, не успел затормозить, в результате этого после сильного столкновения женщину отбросило «на встречку», где следом на нее совершил наезд автомобиль Toyota Avensis.