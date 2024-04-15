Русскоговорящий защитник посетителей ТЦ в Сиднее оказался украинцем

Фото: iStock/simpson33
По сообщениям австралийских СМИ, мужчина, перегородивший путь террористу в торговом центре в Сиднее, оказался гражданином Украины. Во время защиты мужчина, по словам очевидцев, встал напротив вооруженного ножом террориста и, держа в рука столб от ограждения, кричал на русском языке «Отойди!». Защитник не хотел дать пройти преступнику к эскалатору.
Ранее было известно, что на востоке Сиднея был эвакуирован крупный торговый центр Westfield Bondi Junction. Неизвестный нанёс ножевые ранения нескольким посетителям, в здании слышались звуки взрывов. Позже полиция сообщила о шести погибших. Мужчину, защитившего людей от террористов, в австралийских соцсетях прозвали «Стойка-мэном» (Bollard Man). После этого российские СМИ, начали писать, что защитник был россиянином.
Читайте также:
Россиянин в одиночку задержал напавшего с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее
В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших
Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе
Читайте также:
Россиянин в одиночку задержал напавшего с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее
В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших
Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе
Анастасия Бондарева