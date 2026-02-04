Банда из Пензы устроила перестрелку с полицией на Рублевском шоссе в Москве: детали
Банда из Пензы, устроившая перестрелку с полицией на Рублёвском шоссе в Москве, перед этим, предположительно, убила водителя, который их вёз.
Как сообщает Baza, сегодня в районе Фили в припаркованной машине нашли тело. Предполагается, что это убитый водитель, перевозивший злоумышленников.
Управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, накануне полицейские приехали к одному из жилых домов, чтобы задержать мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего жителя Пензенской области 29 января. Фигурантов обнаружили в подъезде. Во время задержания один из них оказал вооружённое сопротивление, из-за чего сотрудники применили табельное оружие и ликвидировали его, сообщала представитель МВД Ирина Волк.
По информации СМИ, оба задержанных находились в розыске, при этом одного из них ранее уже осудили за тяжкое преступление. Пензенское издание РИА ПО 30 января назвало одного из подозреваемых — Михаила Леонтьева. Журналисты указали, что в 2014 году он убил двух человек с целью ограбления, а в 2015-м его приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Однако позднее он оказался на свободе по стечению обстоятельств.
