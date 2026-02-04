Банда из Пензы устроила перестрелку с полицией на Рублевском шоссе в Москве: детали

04 февраля 2026, 11:46

Baza: устроившие перестрелку с полицией в Москве бандиты могли убить водителя

Фото: istockphoto/blinow61

Банда из Пензы, устроившая перестрелку с полицией на Рублёвском шоссе в Москве, перед этим, предположительно, убила водителя, который их вёз.