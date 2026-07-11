Банда малолетних украинцев подожгла автостоянку в Польше
Банда малолетних украинцев подожгла стоянку для машин в Познани
В польском Познани пятеро несовершеннолетних граждан Украины в возрасте от восьми до 12 лет стали фигурантами дела об умышленном поджоге, в результате которого полностью сгорели пять автомобилей. Инцидент произошел во вторник, 7 июля, около 16:00 на Рабочей улице, сообщается на сайте полиции Польши.
По словам подкомиссара Лукаша Патерского, оперативные действия правоохранителей позволили задержать всех причастных к происшествию. К моменту прибытия пожарных пламя уже охватило несколько транспортных средств, однако специалистам удалось быстро локализовать пожар. В результате инцидента никто из людей не пострадал.
«Началось с поджога одного из припаркованных автомобилей... Огонь распространился на другие транспортные средства», — говорится в официальном заявлении.
Собранные улики подтвердили преднамеренный характер возгорания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила всех пятерых участников — ими оказались малолетние украинцы.
В связи с возрастом нарушителей стражи порядка провели с ними обязательные профилактические беседы на месте, после чего передали детей под ответственность родителей. Все материалы дела уже направили в семейный суд, который даст юридическую оценку действиям подростков.