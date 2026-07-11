Банда малолетних украинцев подожгла автостоянку в Польше

11 июля 2026, 22:00

Банда малолетних украинцев подожгла стоянку для машин в Познани

Фото: istockphoto/trikolor

В польском Познани пятеро несовершеннолетних граждан Украины в возрасте от восьми до 12 лет стали фигурантами дела об умышленном поджоге, в результате которого полностью сгорели пять автомобилей. Инцидент произошел во вторник, 7 июля, около 16:00 на Рабочей улице, сообщается на сайте полиции Польши.





По словам подкомиссара Лукаша Патерского, оперативные действия правоохранителей позволили задержать всех причастных к происшествию. К моменту прибытия пожарных пламя уже охватило несколько транспортных средств, однако специалистам удалось быстро локализовать пожар. В результате инцидента никто из людей не пострадал.





«Началось с поджога одного из припаркованных автомобилей... Огонь распространился на другие транспортные средства», — говорится в официальном заявлении.