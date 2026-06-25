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Автомобиль подожгли в Подмосковье

МВД возбудило уголовное дело по факту поджога машины в Мытищах
Фото: istockphoto/trikolor

В Мытищах возбудили уголовное дело по факту поджога легкового автомобиля, в результате которого пламя перекинулось на соседние машины. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



Инцидент произошел накануне. По данным областной прокуратуры, в результате возгорания полностью сгорели три автомобиля, еще несколько транспортных средств получили повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия. Личность подозреваемого устанавливается.

Ранее россиянин получил срок за поджог вышки сотовой связи. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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