Автомобиль подожгли в Подмосковье

25 июня 2026, 11:16

МВД возбудило уголовное дело по факту поджога машины в Мытищах

Фото: istockphoto/trikolor

В Мытищах возбудили уголовное дело по факту поджога легкового автомобиля, в результате которого пламя перекинулось на соседние машины. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.