Автомобиль подожгли в Подмосковье
В Мытищах возбудили уголовное дело по факту поджога легкового автомобиля, в результате которого пламя перекинулось на соседние машины. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Инцидент произошел накануне. По данным областной прокуратуры, в результате возгорания полностью сгорели три автомобиля, еще несколько транспортных средств получили повреждения.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия. Личность подозреваемого устанавливается.
Ранее россиянин получил срок за поджог вышки сотовой связи. Подробности в нашем материале.
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