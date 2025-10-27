Банда насиловала женщин, делала из них проституток и подсаживала на наркотики

27 октября 2025, 20:50

Sky News: В Шотландии за эксплуатацию женщин осудили банду

Фото: istockphoto/Favor_of_God

В Шотландии суд приговорил пятерых участников румынской группировки, совершавшей преступления в отношении уязвимых женщин. Об этом сообщает Sky News.