Банда насиловала женщин, делала из них проституток и подсаживала на наркотики
В Шотландии суд приговорил пятерых участников румынской группировки, совершавшей преступления в отношении уязвимых женщин. Об этом сообщает Sky News.
По данным следствия, члены банды специально подкармливали некоторых жертв бесплатными наркотиками, формируя зависимость и затем заставляя их оказывать сексуальные услуги разным людям.
Некоторые женщины верили, что мужчины влюбились в них, и не понимали, что ими пользуются. Одна из пострадавших рассказала, что ее заманили в квартиру, дали наркотики и надругались. Еще одну потерпевшую насиловали в квартире несколько раз двое участников группы.
Преступники сами устанавливали цены, которые зависимые должны были называть клиентам, и забирали часть выручки. В группировке было пять человек, в том числе женщина. Двое подозреваемых попытались скрыться в Бельгии, но их экстрадировали.
Суд назначил им сроки от восьми до 24 лет лишения свободы. По окончании наказания им, скорее всего, грозит депортация.
