Подростки избили пожилую пассажирку автобуса после её просьбы вести себя тише
В Петербурге группа подростков напала на женщину в автобусе после её просьбы вести себя тише. Инцидент произошёл во время утренней поездки, пишет портал MR7.ru.
По словам пострадавшей, Галины Ходос, подростки громко пели песни с нецензурной лексикой. После замечания один из них начал угрожать женщине, заявив, что «сломает пальцы» и изобьёт её. Затем юноша ударил пассажирку в грудь, выбил телефон и достал электрошокер.
Нападение прекратилось лишь после вмешательства кондуктора. По словам очевидцев, подростки покинули автобус, не оплатив проезд.
Пострадавшая обратилась к врачам и сняла побои. Женщина также подала заявление в полицию и надеется, что нападавших скоро найдут.
