Подростки избили пожилую пассажирку автобуса после её просьбы вести себя тише

27 октября 2025, 20:29

В Петербурге подростки избили пожилую пассажирку автобуса

Фото: iStock/rai

В Петербурге группа подростков напала на женщину в автобусе после её просьбы вести себя тише. Инцидент произошёл во время утренней поездки, пишет портал MR7.ru.