Младенец ожил в гробу перед погребением, но скончался
В Бразилии скончался новорождённый, который ожил прямо во время подготовки к похоронам. Об этом сообщает Metropoles.com.
Ребёнок родился на 24-й неделе беременности. Из‑за сильного кровотечения и отсутствия необходимого оборудования мать перевели в другую клинику, однако врачи не смогли спасти плод — в заключении указали внутриутробную гипоксию, то есть недостаток кислорода до рождения.
Медики зафиксировали смерть и передали тело родственникам. При подготовке к похоронам кто‑то из близких открыл гроб и заметил, что мальчик плачет. Его немедленно госпитализировали. Ребёнка доставили в отделение реанимации в критическом состоянии, однако спасти его не удалось.
После случившегося прокуратура начала расследование инцидента.
