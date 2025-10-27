Достижения.рф

Младенец ожил в гробу перед погребением, но скончался

Metropoles: В Бразилии младенец ожил в гробу перед похоронами
Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

В Бразилии скончался новорождённый, который ожил прямо во время подготовки к похоронам. Об этом сообщает Metropoles.com.



Ребёнок родился на 24-й неделе беременности. Из‑за сильного кровотечения и отсутствия необходимого оборудования мать перевели в другую клинику, однако врачи не смогли спасти плод — в заключении указали внутриутробную гипоксию, то есть недостаток кислорода до рождения.

Медики зафиксировали смерть и передали тело родственникам. При подготовке к похоронам кто‑то из близких открыл гроб и заметил, что мальчик плачет. Его немедленно госпитализировали. Ребёнка доставили в отделение реанимации в критическом состоянии, однако спасти его не удалось.

После случившегося прокуратура начала расследование инцидента.

Никита Кротов

