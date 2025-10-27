Младенец ожил в гробу перед погребением, но скончался

27 октября 2025, 20:34

Metropoles: В Бразилии младенец ожил в гробу перед похоронами

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

В Бразилии скончался новорождённый, который ожил прямо во время подготовки к похоронам. Об этом сообщает Metropoles.com.