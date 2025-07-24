Банда освободила студента из рабства из-за его «светлого будущего»

24 июля 2025, 16:11

В Мьянме китайского студента отпустили из рабства из-за его светлого будущего

Фото: iStock/BrianAJackson

Китайского абитуриента отпустили из рабства в Мьянме, объяснив это его «светлым будущим». Об этом пишет издание South China Morning Post.