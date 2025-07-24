Банда освободила студента из рабства из-за его «светлого будущего»
Китайского абитуриента отпустили из рабства в Мьянме, объяснив это его «светлым будущим». Об этом пишет издание South China Morning Post.
Пэн Юйсюань пересдал национальный экзамен и хотел подработать на каникулах. Откликнувшись на вакансию ведущего стримов, 19-летний парень попал в руки мошенников, которые вывезли его в Мьянму и отправили в рабство.
После нескольких дней в лагере мошенников главарь банды неожиданно заявил, что отпускают юношу, поскольку у него светлое будущее. Преступник посоветовал абитуриенту хорошо учиться и не растрачивать свои таланты.
Юйсюань был передан властям Китая на границе вместе с 29 другими пострадавшими.
Напомним, что северные территории Мьянмы являются эпицентром телефонного мошенничества. По сведениям ООН, в 2023 году там работали порядка 120 тысяч граждан различных государств, ставших жертвами похищения. Банды заманивают их высокооплачиваемой работой, а затем силой удерживают и заставляют обманывать других людей по телефону.
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