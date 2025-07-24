Из Турции депортировали разыскиваемого россиянина за присвоение 600 млн рублей

24 июля 2025, 15:52

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что гражданин России, разыскиваемый за присвоение около 600 млн рублей, которые были получены им в результате махинаций в жилищном строительстве, депортирован в РФ из Турции. Об этом пишет ТАСС.





По ее словам, в 2012 — 2017 годах аферист воспользовался своим служебным положением и создал организованную группу в целях извлечения прибыли путем нецелевого расходования денег, которые были получены от участников долевого строительства жилых комплексов в Москве, Волгограде, а также других регионах России.



Волк отметила, что участники долевого строительства остались без приобретенного жилья. В отношении подозреваемого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по частям 2 статьи 201, 4 статьи 160 и 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса. К сожалению, обвиняемый скрылся за пределами России. Тем не менее, он был заочно арестован, и в ноябре 2017 года его объявили в международный розыск. Она добавила, что в ближайшее время он будет возвращен на территорию Российской Федерации.





«Сегодня в аэропорту города Стамбула представители компетентных органов Турции передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина Российской Федерации, находившегося в международном розыске», — сказала она.