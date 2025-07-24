Пьяный отец устроил ДТП в ХМАО и оставил детей умирать в искореженном авто
Пьяный отец оставил своих детей умирать в искореженной машине после ДТП в Урае, Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в четверг, 24 июля, пишет KP.RU со ссылкой на региональную судебную пресс-службу.
В материале сказано, что авария произошла в 2023 году осенью, когда лишенный прав мужчина из Кондинского района сел за руль в пьяном виде. В его салоне находились трое маленьких детей.
Фигурант повез их по трассе Урай — Половинка, не пристегнув ремнями безопасности. В итоге водитель вылетел в кювет с последующим переворотом автомобиля. Дети получили переломы, а их папа сбежал с места аварии.
Медики тогда оценили состояние ребят как тяжкий вред здоровью. Отец даже не вызвал скорую на место ДТП. Свою вину мужчина признал в полном объеме, его отправили в колонию-поселение на 3,2 года лишения свободы.
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