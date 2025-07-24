Пьяный отец устроил ДТП в ХМАО и оставил детей умирать в искореженном авто

24 июля 2025, 14:53

Пьяный отец бросил своих детей умирать в искореженной машине после ДТП в Урае

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Пьяный отец оставил своих детей умирать в искореженной машине после ДТП в Урае, Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в четверг, 24 июля, пишет KP.RU со ссылкой на региональную судебную пресс-службу.