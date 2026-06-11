Банда педофилов получила 188 лет тюрьмы за множественные изнасилования девочки

11 июня 2026, 05:58

В Британии 15 педофилов получили 188 лет тюрьмы за изнасилование 14-летней школьницы

Фото: iStock/SB Arts Media

В Великобритании 15 мужчин приговорили к суммарному сроку в 188 лет тюремного заключения за множественные изнасилования девочки. Эту информацию 10 июня передает газета Daily Star.





Мучения ребёнка продолжались с 2007 по 2011 год. Когда надругательства начались, несовершеннолетней было лишь 14 лет. О преступлениях стало известно в ноябре 2015 года, когда полиция обратила внимание на многократные заявления о пропаже без вести — семья пострадавшей не прекращала разыскивать ее. Официальное расследование инициировали в феврале 2016 года.



Участники банды из Брадфорда получили разные наказания. Йоузафу Бхатти за восемь эпизодов сексуального насилия дали 17 лет. Анвару Азизу, Омару Таджу и Файсалу Рашиду — по 15 лет тюрьмы каждому. Остальным фигурантам назначили от 8 до 14 лет заключения. Общее количество обвинительных вердиктов по этому делу достигло 88.



Пострадавшей сейчас 33 года. По её словам, эти мужчины украли у неё детство, а последствия пережитого останутся с ней навсегда.