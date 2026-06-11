Отрубленную голову восьмилетнего ребёнка и его связанное тело обнаружили в канале
В индийском канале Бхахра нашли отрубленную голову восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает издание TDJ.
Водолазы обнаружили останки несовершеннолетнего у деревни Какрала. Тело ребёнка лежало отдельно от головы, а ноги погибшего были связаны.
Согласно заключению специалистов, которые провели экспертизу, незадолго до гибели мальчику нанесли колото-резаное ранение в брюшную полость. В настоящий момент правоохранители ведут расследование, чтобы выяснить все детали трагедии и найти ответственных за смерть ребёнка.
Ранее «Радио 1» передавало, что двадцати семи турецким «звездам» платформы для взрослых OnlyFans грозит до десяти лет тюремного заключения. Подозреваемые обвиняются в пособничестве распространению порнографических материалов и отмывании значительного количества денег. Так, например, у них изъяли средства на сумму около 300 миллионов турецких лир (почти 6,9 миллиона долларов).
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