Банда подростков совершила серию ограблений в Петербурге

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла череда противоправных действий с участием несовершеннолетних. Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», группа подростков последовательно совершила несколько проникновений в торговые помещения.



Сначала злоумышленники вломились в здание пекарни, а затем вскрыли цветочный магазин, в кассе которого оказалось семь тысяч рублей. Малолетние грабители похитили деньги и отправились за новой наживой. Подростки попытались ограбить лавку, торгующую униформой, но железные решетки они вскрыть не смогли.

После серии краж банда отправилась в «Бургер Кинг» тратить «выручку», где их заметили сотрудники правоохранительных органов. Четверых подростков удалось задержать, еще двое смогли скрыться от полицейских.

