Банда подростков совершила серию ограблений в Петербурге

09 февраля 2026, 04:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла череда противоправных действий с участием несовершеннолетних. Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», группа подростков последовательно совершила несколько проникновений в торговые помещения.