Авария в Макеевке оставила без электричества более 3,5 тысяч абонентов

09 февраля 2026, 04:23

Фото: iStock/Larisa Stefanuyk

Коммунальная авария привела к масштабных отключениям электроэнергии в Макеевке (ДНР). Больше всего пострадали жители Червоногвардейского района, сообщили в пресс-службе «Донецкэнерго».





Аварийное отключение произошло в 03:30 по московскому времени. В результате девять трансформаторных подстанций перестали генерировать электроэнергию.



«Обесточено четыре котельные, две школы, два детских сада, 3 520 бытовых абонентов», — сообщили в организации.