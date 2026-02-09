Авария в Макеевке оставила без электричества более 3,5 тысяч абонентов
Коммунальная авария привела к масштабных отключениям электроэнергии в Макеевке (ДНР). Больше всего пострадали жители Червоногвардейского района, сообщили в пресс-службе «Донецкэнерго».
Аварийное отключение произошло в 03:30 по московскому времени. В результате девять трансформаторных подстанций перестали генерировать электроэнергию.
«Обесточено четыре котельные, две школы, два детских сада, 3 520 бытовых абонентов», — сообщили в организации.Недавно короткое замыкание на электроподстанции в Москве спровоцировало взрыв. В некоторых домах пропал свет и погасли уличные фонари.