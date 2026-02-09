Итальянские власти назвали терактом диверсию в Болонье в первый день Олимпиады

09 февраля 2026, 03:27

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Поджог железнодорожных объектов в окрестностях Болоньи правоохранительные органы расследуют как террористический акт. Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на представителей силовых структур.