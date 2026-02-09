Итальянские власти назвали терактом диверсию в Болонье в первый день Олимпиады
Поджог железнодорожных объектов в окрестностях Болоньи правоохранительные органы расследуют как террористический акт. Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на представителей силовых структур.
Инцидент произошёл в первый день Олимпиады в Италии. Расследование дела поручили следственной группе под руководством прокурора Паоло Гвидо. Полицейские видят прямую связь между диверсией и торжественным открытием Олимпийских игр в Милане.
Виновников поджога до сих пор ищут, однако силовики уже прорабатывают вопрос о предъявлении им финансовых претензий. Власти планируют взыскать многомиллионные компенсации в пользу пассажиров, пострадавших из‑за срыва железнодорожного сообщения.
Основное внимание следователи сосредоточили на фрагментах зажигательных устройств, обнаруженных на месте происшествия. Кроме того, силовики нашли неразорвавшееся устройство, которое преступники планировали использовать для поджога кабины одного из поездов.
