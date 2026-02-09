Женщина пронесла фугасный снаряд в пражское отделение полиции
В Праге местная жительница пронесла в отделение полиции осколочно‑фугасный снаряд. Он находился в её небольшой дамской сумочке.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на чешскую полицию, женщина зашла в полицейское отделение и расположилась в зале ожидания. Спустя некоторое время к ней подошёл сотрудник полиции. Тогда она достала из сумки боеприпас.
В связи с угрозой безопасности всех присутствующих срочно эвакуировали из здания. На место незамедлительно вызвали сапёров для обезвреживания снаряда.
Позже женщина объяснила, что нашла боеприпас у своего сына и решила сдать его в рамках действующей в Чехии оружейной амнистии. Эта программа позволяет гражданам анонимно передавать правоохранительным органам незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. Амнистия продлится до конца июня. За первый месяц действия программы жители Праги сдали 83 единицы оружия, 20 боеприпасов и более 3 000 патронов.
