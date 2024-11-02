Банда подростков терроризирует посёлок в Свердловской области

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Группа подростков держит в страхе посёлок Буланаш в Свердловской области. Они избивают и ставят на колени сверстников, угрожают им сексуальным насилием за малейшие настоящие или мнимые провинности.
Верховодит ими 13-летняя девочка, передаёт телеграм-канал Ural Mash. Юная амазонка собрала вокруг себя группу из пяти-шести верных последователей, среди которых как мальчики, так и девочки. Подростки прогуливают школу, пьют, хулиганят, ночуют на улице. Недавно они разбили школьнице нос и губу. Мать девочки написала заявление в полицию. Местные жители боятся за здоровье своих детей.
На видео, записанном одним из подростков, компания издевается над девочкой. Она стоит на коленях и получает пинки, затрещины и оскорбления. Голос «атаманши» за кадром призывает мальчиков приготовиться к совершению сексуального насилия.
Вслед за матерью избитой школьницы к правоохранителям обратились и другие родители с просьбой защитить их детей от компании, которая бродяжничает и хулиганит на улицах посёлка. В полиции сообщили, что главную беспризорницу собираются отправить в спецшколу. Когда это произойдёт — большой вопрос. Жители посёлка жалуются, что им это обещают уже давно.
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На видео, записанном одним из подростков, компания издевается над девочкой. Она стоит на коленях и получает пинки, затрещины и оскорбления. Голос «атаманши» за кадром призывает мальчиков приготовиться к совершению сексуального насилия.
Вслед за матерью избитой школьницы к правоохранителям обратились и другие родители с просьбой защитить их детей от компании, которая бродяжничает и хулиганит на улицах посёлка. В полиции сообщили, что главную беспризорницу собираются отправить в спецшколу. Когда это произойдёт — большой вопрос. Жители посёлка жалуются, что им это обещают уже давно.
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Александр Бойцов