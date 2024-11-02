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Банда подростков терроризирует посёлок в Свердловской области

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Группа подростков держит в страхе посёлок Буланаш в Свердловской области. Они избивают и ставят на колени сверстников, угрожают им сексуальным насилием за малейшие настоящие или мнимые провинности.
Верховодит ими 13-летняя девочка, передаёт телеграм-канал Ural Mash. Юная амазонка собрала вокруг себя группу из пяти-шести верных последователей, среди которых как мальчики, так и девочки. Подростки прогуливают школу, пьют, хулиганят, ночуют на улице. Недавно они разбили школьнице нос и губу. Мать девочки написала заявление в полицию. Местные жители боятся за здоровье своих детей.

На видео, записанном одним из подростков, компания издевается над девочкой. Она стоит на коленях и получает пинки, затрещины и оскорбления. Голос «атаманши» за кадром призывает мальчиков приготовиться к совершению сексуального насилия.



Вслед за матерью избитой школьницы к правоохранителям обратились и другие родители с просьбой защитить их детей от компании, которая бродяжничает и хулиганит на улицах посёлка. В полиции сообщили, что главную беспризорницу собираются отправить в спецшколу. Когда это произойдёт — большой вопрос. Жители посёлка жалуются, что им это обещают уже давно.

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Артём Кузнецов из Подмосковья отмечен наградой проекта «Дети-герои»
02 ноября 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации в 11-й раз прошла церемония чествования и награждения детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Среди награждённых был 16-летний Артём Кузнецов из Московской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Артём спас провалившегося под лёд малыша. Гуляя с подругой у пруда в городе Дедовске, школьник увидел, как по первому тонкому льду бегает мальчик лет 10. Предчувствуя неладное, он стал наблюдать за ребёнком. В какой-то момент лёд проломился, мальчик ушёл под воду и начал тонуть. Артём сразу бросился на помощь и вытащил его из холодной воды. Ребёнок смог рассказать, где он живёт, и ребята отвели его домой», – рассказали в пресс-службе.
В награждении приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, зампредседателя Совета Федерации, Герой России, заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьёв, сенаторы, Герои России, участники СВО и президентской программы «Время героев».

Всероссийский гражданско-патриотического проект «Дети-герои» реализуется по инициативе Совета Федерации. В Москве чествовали лишь немногих детей-героев. Всего в этом году более 200 ребят получат высокие награды в своих регионах.

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#подмосковье
#московская область
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Во Владимире церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с проститутками
Церковника из Владимира заподозрили в ведении канала с рекламой проституток
02 ноября 2024, 11:24

Фото: iStock/Motortion

Церковного преподавателя из Владимира заподозрили в ведении канала в соцсетях с рекламой проституток. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что жители региона в соцсетях увидели закрытый чат, через который женщины за деньги могли размещать свои фотографии интимного характера.

Выяснилось, что сообщество администрирует 41-летний местный житель, который преподаёт в Центре подготовки церковных специалистов. Ранее он занимал пост заведующего кафедрой богословия в одной из семинарий Владимира.

Также обнаружилось, что номер телефона, указанный в закрытом чате и в самом канале, принадлежит именно ему. По этому же номеру можно задонатить «админу на пивко».

Кроме того, канал обнаружил в подписках мужчины различные чаты и сообщества по поиску эскортниц.

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#владимирская область
#религия
#церковь
#соцсети
#проституция
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Установлены преступники, вооружившие исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»
02 ноября 2024, 10:59

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Установлены преступники, которые снабдили оружием и боеприпасами исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле». Все они являются членами «баталхаджинской»* террористической организации.
Двое фигурантов уже задержаны, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. Ещё один террорист объявлен в розыск. Четвёртый преступник погиб, когда во время задержания попытался скрыться от полицейских. Он уже находился в розыске за другое преступление, совершённое им ранее.

Террористы долго искали оружие для совершения нападения на «Крокус Сити Холл». В конце концов они вышли на баталхаджинцев*. Передача оружия происходила в ингушском селе Сурхахи.

Правоохранители также проверяют причастность к совершению теракта в «Крокусе» двоих баталхаджинцев*, которые скрываются на Украине и в Турции. Это Ильяс и Адам Белхароевы. Первый из них заочно обвиняется в терроризме и контрабанде оружия, из которого были убиты глава Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#преступление
#мвд
#оружие
#розыск
#террористы
#112
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В Петербурге мигрант захватил квартиру умершей жены-пенсионерки
02 ноября 2024, 10:55

Фото: iStock/LENblR

В Петербурге мигрант захватил квартиру жены после её смерти, не имея на это законных оснований. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Отмечается, что россиянка вступила в брак с иностранцем. А когда её не стало, он сменил замки в её квартире. При этом завещание россиянка оставила в пользу своей сестры. Как утверждает женщина, жильё принадлежит ей – вероятнее всего она уже вступила в право наследования.

Однако, несмотря на это, мигрант отказывается покидать помещение. Он подал в суд на родственников своей умершей супруги, а также угрожает сжечь квартиру, если она всё же достанется законному наследнику.

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#суд
#мигрант
#жильё
#права
#брак
#супруги
#санкт-петербург
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Таксисты похитили 3,5 млн рублей у раненого бойца СВО после выписки из больницы
02 ноября 2024, 10:42

Фото: istockphoto/Thomasaf

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали двух местных жителей. Они подозреваются в краже трёх с половиной миллионов рублей у военнослужащего, который лечился в ростовском госпитале после ранения, полученного в зоне специальной военной операции.
Подозреваемые познакомились с солдатом около госпиталя, в котором он проходил лечение, сообщает в своём телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Он рассказал им, что собирается ехать домой в Кемерово. Новые приятели предложили подвезти его на автомобиле до вокзала. В машине военный уснул, а проснулся уже снова в больнице, но без денег и личных вещей. С его банковского счёта исчезли 3,5 миллиона рублей.

Подозреваемых в ограблении удалось задержать по горячим следам. В ходе обыска у них изъяли автомобиль, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещи, могущие иметь доказательное значение. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

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#вещи
#автомобиль
#уголовное карты
#лечение
#ирина волк
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Два пассажира автобуса погибли в ДТП с фурами в Краснодарском крае
02 ноября 2024, 09:57

Фото: iStock/gorodenkoff

В Краснодарском крае произошла трагическая авария, в результате которой погибли два пассажира автобуса. Об этом проинформировало ГУМВД по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошел на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в Кавказском районе. По предварительным данным, водитель большегруза Scania выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN, а затем с автобусом Mercedes-Benz. В результате столкновения два пассажира автобуса скончались на месте.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на 75-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись четыре машины. Как проинформировали в столичном дептрансе, на месте происшествия провели работу экстренные службы.

До этого грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Уточняется, что число пострадавших выросло до 35. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

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#авто
#происшествия
#машины
#сво
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Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной
02 ноября 2024, 07:37

Российская эстрадная певица Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Следователь по делу об афере с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной допросил 16 свидетелей. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно документам, которые имеются в распоряжении агентства, похищенное имущество пока не обнаружено и представляет собой значительный финансовый ресурс.

В рамках расследования установлены два основных фигуранта дела: курьер Анжела Цырульникова и обнальщик Дмитрий Леонтьев. Оба подозреваемых в настоящее время находятся в следственном изоляторе. В ходе расследования были проведены обыски по их домашним адресам.

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые обманом заставили её перевести более 200 миллионов рублей на «безопасные счета» и передать курьеру личные сбережения. В результате задержали курьера Анжелу Цырульникову и её сообщника Леонида Леонтьева, который обналичил более 3,1 миллиона рублей. Следствие по делу продлено до 25 января.

Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы, чтобы признать сделку недействительной. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, следующая дата слушания — 12 ноября.

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#певица
#мошенники
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Лже-бойца ЧВК «Вагнер» наказали в Британии
Guardian: притворявшийся бойцом ЧВК «Вагнер» поляк Кучарски получил 2,5 года
02 ноября 2024, 06:40

Фото: iStock/Kuzma

В Великобритании приговорили к 2,5 годам тюрьмы поляка Петра Кучарски за то, что он притворялся бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на материалы заседания в Лондоне. Суд признал мужчину виновным в заявлении о принадлежности к запрещенной террористической организации.
«Кучарски был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с возможностью продления срока еще на год за то, что он заявил о своей принадлежности к запрещенной террористической организации», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что Кучарски всячески хвалился и убеждал людей, что служил в ЧВК «Вагнер». Прокуратура не нашла доказательств его причастности к деятельности группы, потому суд вынес приговор лишь за слова о принадлежности к «Вагнеру».

Напомним, Великобритания в 2023 году официально признала группу «Вагнер» террористической организацией и внесла ее в список запрещенных объединений. Членство в группе «Вагнер» или ее поддержка с тех пор считаются уголовным преступлением.

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#великобритания
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#вагнер
#чвк
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Военная прокуратура утвердила обвинение в деле полковника Тимофеева о взятке
02 ноября 2024, 04:22

Фото: iStock/seb_ra

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу полковника Ильи Тимофеева о получении взятки в 3 млн рублей. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Юлия Нитченко в беседе с ТАСС. По ее словам, в ближайшее время все материалы передадут в суд.
Нитченко заявила, что в уголовном деле нет сопроводительных писем, свидетельствующих об отправке дела в Главную военную прокуратуру и обратно на доследование, а также отсутствует обвинительное заключение от 18 июля.
«Что говорит о фальсификации дела», — утверждает она.
Отмечается, что скоро дело отправят в Московский гарнизонный военный суд. Адвокат подчеркнула, что она будет требовать вернуть уголовное дело на доследование.

Полковника Тимофеева задержали в августе 2023 года по обвинению в получении почти 3 млн рублей взятки, покровительство при исполнении госконтракта с вымогательством денег. По информации следствия, в 2014-2022 годах он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники организацию, у которой не было на это нужной лицензии.

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#ск
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