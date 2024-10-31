«Занимайтесь сексом, а мы посмотрим»: в Копейске подростки избили 9-летнюю девочку во дворе школы, шокирующая реакция учителей

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16 февраля 2022 года в Копейске на территории школьного двора №43 ученики третьего класса избили свою девятилетнюю одноклассницу. В результате инцидента девочка получила сотрясение мозга и страдала от сильных головных болей на протяжении недели. Более подробно об этой ситуации расскажет «Радио 1».
Драка между школьниками в Копейске
В Копейске двое учеников третьего класса жестоко избили одноклассницу во дворе школы и оставили её лежать без сознания на снегу.
«Алиса после уроков стояла рядом со школой и разговаривала с одним из мальчиков, с которым дружит. А те двое, которые потом её избивали, стали кричать им: "Давайте целуйтесь, занимайтесь сексом, а мы посмотрим!". Её друг не стал обращать внимания на задирания и пошёл домой, а Алиса, когда пошла за сменкой к дереву, показала им "фак". После этого они на неё и налетели стаей», — рассказала «Пчеле» мама Алисы Анастасия Гарифьянова.На кадрах с видеонаблюдения видно, как третьеклассница пытается защищаться и противостоять обидчикам, которые пинают её ногами. В итоге девочка упала на снег и один из мальчиков прыгнул ей на голову, после чего школьница потеряла сознание и перестала проявлять признаки жизни.
«Алиса восемь минут лежала без сознания на снегу, пока одна из yчительниц не растормошила ее. Она просто отправила Алису домой. Не вызвала скорую, не было звонка родителям. Позже, когда звонила классной — она уже знала. Она мне пыталась доказать, что Алиса просто лежала и плакала. Но если она бы плакала, она бы хоть чуть-чуть шевелилась. Ещё, когда Алиса теряла сознание, потом призналась, что слышала, что дети в неё что-то кинули и сказали: "Она сдохла. Пошли домой"», — сообщила Гарифьянова.
Травмы Алисы после драки
По словам мамы Алисы, они срочно отправились в травмпункт, где сделали снимок. Его отправили в областную больницу для проведения компьютерной томографии. В результате выяснилось, что у девочки ушиб скуловой области и сотрясение мозга. Врач порекомендовал отказаться от госпитализации, так как в таком случае Алисе пришлось бы провести в стационаре 10 дней одной.
На следующий день после происшествия, следуя рекомендациям врачей из травмпункта, Алису отвезли к неврологу. Головная боль продолжала беспокоить девочку ещё некоторое время.
Школьный двор, где была избита девочка (Фото: кадр из видео «Подслушано Копейск»)
Что сказали в полиции
В отделении полиции по делам несовершеннолетних Анастасии сообщили, что ни мальчикам, ни их родителям не грозит наказание.
Родители нападавших школьников направили встречное заявление в полицию, утверждая, что девочка сама нападала на других учеников, так как у одного из мальчиков был кровоподтёк на губе. Кроме того, в правоохранительных органах отказались принимать видео с экрана компьютера: требуется оригинальная видеозапись с камер наблюдения, которую школа отказалась предоставлять.
Сотрудник полиции отметил, что Анастасии стоило сразу обратиться к специалисту для проведения судебно-медицинской экспертизы, ведь в противном случае вину обидчиков будет доказать сложнее.
Анастасия приняла решение забрать документы своей дочери из школы сразу после инцидента. В учебном заведении ей намекнули, что не стоит обращаться в полицию и создавать отличникам проблемы. Однако мама Алисы отступать не намерена.
«Ну отличники, но разве так можно?! Девятилетний мальчишка уже сейчас смог просто так со всей дури прыгнуть на голову живому человеку! Страшно представить, что будет дальше, если с мальчишками не поработают психологи и ПДН», — возмутилась Гарифьянова в беседе с «Пчелой»После случившегося, в классе начали ходить слухи о том, что это Алиса избила детей, за что и была исключена из школы. Чтобы прояснить ситуацию, Анастасия разместила видеозапись в группе класса. Впоследствии выяснилось, что другие ученики также сообщали об агрессивном поведении мальчиков.
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