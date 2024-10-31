«Занимайтесь сексом, а мы посмотрим»: в Копейске подростки избили 9-летнюю девочку во дворе школы, шокирующая реакция учителей

16 февраля 2022 года в Копейске на территории школьного двора №43 ученики третьего класса избили свою девятилетнюю одноклассницу. В результате инцидента девочка получила сотрясение мозга и страдала от сильных головных болей на протяжении недели. Более подробно об этой ситуации расскажет «Радио 1».