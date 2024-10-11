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Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию

В Подмосковье дети мигрантов избивали школьника за его патриотическую позицию
11 октября 2024, 10:30
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

В Подмосковье дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Издевательства начались еще в 2021 году, когда первоклассник впервые пришел в школу с портфелем с символикой российского флага. После чего мальчик начал рассказывать одноклассникам, о том, что он патриот РФ, гордится отцом и дедушкой, которые были военными, и сам хочет быть похожим на них. С началом СВО школьник стал писать солдатам на фронт.

По словам матери ребенка, его позицию трое одноклассников-мигрантов якобы воспринимали неодобрительно — они регулярно нападали на мальчика, срывали с его рюкзака нашивки. Уточняется, что школьник молчал об этой травле. Однако в один из дней он все же рассказал маме, что его побили лыжными палками на уроке физкультуры.



Спустя некоторое время один из нападавших признал свою вину и больше не трогал мальчика, а двое других продолжили. По факту бездействия руководства учебного заведения возбуждено уголовное дело.

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У жителя Мытищ нашли около 400 свёртков с наркотиками
11 октября 2024, 10:05

Полиция задержала в Мытищах 20-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодого человека остановили на Силикатной улице для проверки документов. Он заметно нервничал и вёл себя подозрительно, поэтому его доставили в отделение. При личном досмотре у молодого человека изъяли два свёртка с порошком, который по результатам лабораторного исследования оказался наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
При осмотре квартиры задержанного оперативники обнаружили ещё около 400 свёртков с аналогичным содержимым. Общий вес наркотиков составил приблизительно 700 граммов. Кроме того, в квартире были обнаружены весы и упаковочный материал.

Задержанный рассказал, что нашёл работу через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать крупные партии наркотиков из мест, указанных кураторами, расфасовывать для продажи и сбывать через «закладки». Задержанный также сообщил, что успел разложить наркотики по 17 тайникам. Полицейские выехали по указанным им адресами и забрали все свёртки.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#полиция
#мвд московской области
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Семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой в Мытищах
Mash: Семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой в Мытищах
11 октября 2024, 09:51

Фото: iStock/Diy13

В подмосковных Мытищах семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Трагедия произошла накануне вечером на 1-й Садовой улице. 40-летняя Ирина и 47-летний Юрий Вершковы выгуливали собаку, как вдруг появился мужчина с оружием.

Злоумышленник выстрелил в супругов не менее 5 раз. Юрий, получив 3 огнестрельных ранения, скончался на месте. Ирине удалось сбежать, её подобрал таксист и отвёз в больницу с ранениями ног.

Стрелявшим оказался сосед Вершковых. Его обнаружили мёртвым недалеко от места происшествия. Согласно предварительным данным, он покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Глава Крыма рассказал о выбросе горючих материалов на нефтебазе в Феодосии
Аксенов: в Феодосии при пожаре на нефтебазе произошел выброс горючих материалов
11 октября 2024, 09:43

Фото: iStock/Yauhen Akulich

В Феодосии случился выброс горючих материалов на одном из терминалов в результате пожара на нефтебазе. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, терминал окружен сотрудниками профильных служб, на месте также находятся и руководители. Аксенов отметил, что ситуация находится под его личным контролем.

Уточняется, что каждые полчаса глава Крыма получает доклады с места происшествия по видеосвязи. Аксенов добавил, что в настоящее время зона эвакуации не увеличивается.

Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября. Из-за возгорания власти приняли решение эвакуировать людей, проживающих недалеко от места ЧП. В регионе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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Суд в Приморье вынес приговор подросткам, избившим и ограбившим участника СВО
11 октября 2024, 09:18

Фото: istock/Vladimir Cetinski

Уссурийский районный суд вынес приговор четверым подросткам, обвиняемым в избиении и ограблении участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в конце января, когда подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и похитили имущество на сумму 7 тысяч рублей. В результате было возбуждено уголовное дело о грабеже, а также инициировано расследование по факту халатности в работе системы профилактики.

Сообщается, что 14 февраля суд арестовал подростков на 1 месяц и 15 суток, а 26 марта троим из них продлили срок содержания под стражей, в то время как одного отправили под домашний арест.

Согласно решению суда, одному из подсудимых назначен срок на 2 года 15 дней, двоим – по 2 года, а одному – 1 год 10 месяцев. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в загородном коттедже во Владимирской области 46-летний айти-инженер Виталий убил свою супругу Елену в ходе конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#арест
#имущество
#уголовное инцидент
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В Москве айтишник убил жену топором после ссоры
11 октября 2024, 09:16

Фото: iStock/Grape_vein

В загородном коттедже во Владимирской области 46-летний айти-инженер Виталий убил свою супругу Елену в ходе конфликта. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, пара отдыхала на природе, когда между ними возникла ссора. Виталий, желая утихомирить жену, схватил топор и несколько раз ударил её, в результате чего женщина скончалась на месте.

Сообщается, что после совершения преступления мужчина попытался скрыть следы, спрятав тело Елены в лесу и сообщив родным, что она пропала. В тот же день её близкие начали поиски.

Спустя несколько дней правоохранительные органы раскрыли преступление, мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что у супругов остались двое сыновей, 20 и 15 лет. Отмечается, что подозреваемый занимается внедрением и развитием IDM-систем.

Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Феодосии мужчину задержали за спонсирование ВСУ и передачу данных о ВС РФ
11 октября 2024, 09:07

Фото: iStock/Thomasaf

Жителя крымского города Феодосия задержали за передачу ВСУ сведений о местах дислокации российских войск, а также за спонсирование армии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Согласно информации следствия, злоумышленник через чат-бот отправлял данные о местах расположения военных кораблей, которые находились в акватории Феодосийского залива, и фотографии воинской части, располагающейся в городе. Уточняется, что мужчина открыл на свое имя счет в украинском банке и через приложение совершал переводы в один из фондов поддержки украинской армии.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. На данный момент преступник дает признательные показания, его заключили под стражу.

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Азербайджанец расстрелял русскую экс-жену, которая подала на развод из-за избиений
Подозреваемый в убийстве экс-супруги в Могоче мог выстрелить более 10 раз
11 октября 2024, 08:15

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В городе Могоче Забайкальского края азербайджанец расстрелял русскую экс-жену, которая подала на развод из-за избиений. Отцу погибшей преступник сказал, что гордится убийством. Об этом говорится в Telegram-канале СУ СКР по Забайкальскому краю.
Согласно информации ведомства, 31-летний подозреваемый в убийстве бывшей супруги мог выстрелить в неё 12 раз из переделанного травматического пистолета. Когда злоумышленник встретился с отцом погибшей на опознании тела, то сказал ему, что гордится убийством и ни о чем не жалеет, так как «сдержал свое слово». Ранее он угрожал девушке, что убьет ее, если она не вернется домой.

Уточняется, что азербайджанец обещал перерезать девушке горло, после отчего «отсидеть три года и выйти по УДО». На данный момент проводится комплекс следственных мероприятий по сбору и закреплению доказательств преступления.

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#убийство
#пистолет
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Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло
В Москве при пожаре в «доме-корабле» погибли два человека
11 октября 2024, 07:32

Фото: istock/photovs

В Москве при пожаре в «доме-корабле» погибли два человека. Об этом информирует МЧС России.
«На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины», — отметили в МЧС.

В результате тушения пожара в «доме-корабле» удалось спасти 3 жильцов, еще 80 человек эвакуировались самостоятельно.

По данному инциденту начата доследственная проверка. Прокуратура взяла дело под свой личный контроль. На месте происшествия работает межрайонный прокурор, была назначена пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, что пожар вспыхнул рано утром в одной из квартир «дома атомщиков» на Большой Тульской улице. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, пожар был ликвидирован.

Отметим, что «Дом-корабль» начали строить в 70-х годах, а завершили в 1986 году. Он выполнен в постмодернистском стиле архитекторами Владимиром Бабадом и Всеволодом Воскресенским. Здание известно своей уникальной формой и внушительными размерами — длина составляет 400 метров. В доме расположено 980 квартир.

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#происшествия
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Шесть машин столкнулись в Северо-Западном тоннеле Москвы, подробности
10 октября 2024, 23:37

Фото: istock/Bilanol

В Северо-Западном тоннеле столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, на месте аварии работают оперативные службы, включая две пожарные машины. По данным Департамента транспорта Москвы, ранее было известно о столкновении трёх автомобилей, однако число участников аварии возросло.

Инцидент вызвал серьезные затруднения в движении транспорта в сторону области. Причины аварии устанавливаются, информация о пострадавших уточняется. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что на Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, включая «Газель» и экскурсионный автобус.
В результате аварии пострадали несколько человек, точное количество пострадавших уточняется, сообщили в краевом управлении МВД. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд и столкнулся с другим автомобилем.

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