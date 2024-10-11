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В Подмосковье дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Издевательства начались еще в 2021 году, когда первоклассник впервые пришел в школу с портфелем с символикой российского флага. После чего мальчик начал рассказывать одноклассникам, о том, что он патриот РФ, гордится отцом и дедушкой, которые были военными, и сам хочет быть похожим на них. С началом СВО школьник стал писать солдатам на фронт.
По словам матери ребенка, его позицию трое одноклассников-мигрантов якобы воспринимали неодобрительно — они регулярно нападали на мальчика, срывали с его рюкзака нашивки. Уточняется, что школьник молчал об этой травле. Однако в один из дней он все же рассказал маме, что его побили лыжными палками на уроке физкультуры.
Спустя некоторое время один из нападавших признал свою вину и больше не трогал мальчика, а двое других продолжили. По факту бездействия руководства учебного заведения возбуждено уголовное дело.
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По словам матери ребенка, его позицию трое одноклассников-мигрантов якобы воспринимали неодобрительно — они регулярно нападали на мальчика, срывали с его рюкзака нашивки. Уточняется, что школьник молчал об этой травле. Однако в один из дней он все же рассказал маме, что его побили лыжными палками на уроке физкультуры.
Спустя некоторое время один из нападавших признал свою вину и больше не трогал мальчика, а двое других продолжили. По факту бездействия руководства учебного заведения возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова