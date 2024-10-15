МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей

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В Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, ссылаясь на семью пострадавшего. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.
Администрация Дербента подтвердила, что драка произошла 9 октября между учащимися 9-го и 11-го классов. Заявление о нападении было подано в тот же день. По словам властей, все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
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«Родители пострадавшего требуют справедливого разбирательства, так как спустя шесть дней они столкнулись с сопротивлением со стороны школы. Уверена, что правоохранители выявят всех виновных», — написала Гариева в Telegram.
Администрация Дербента подтвердила, что драка произошла 9 октября между учащимися 9-го и 11-го классов. Заявление о нападении было подано в тот же день. По словам властей, все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
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Елена Перлова