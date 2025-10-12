Банда подростков в масках избила официантку и украла еду из кафе во Владивостоке
Во Владивостоке группа подростков в масках напала на кафе, избила официантку и похитила еду. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, около 10 школьников в возрасте 13–15 лет несколько дней вели себя подозрительно в районе китайского кафе. Вечером 11 октября подростки дважды ворвались в заведение, угрожая сотрудникам. Один из них держал предмет, похожий на пистолет.
Вместо денег банда потребовала еду, а когда официантка отказалась, один из нападавших ударил её. После этого подростки украли несколько коробок с блюдами и скрылись с места происшествия.
Местные жители отмечают, что ранее эта группа уже попадалась на подобном – вырывали еду из рук работников, но не применяли насилие.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку под контролем прокуратуры. Ведётся установление личностей подростков и обстоятельств инцидента. Руководство кафе готовит заявление в полицию.
