Краснодарского чиновника Леся арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 18 суток в отношении чиновника.
По данным следствия, в период с января по март 2024 года Лесь, занимая пост главы муниципального образования, отдавал распоряжения своему подчинённому заключать договоры купли-продажи земельных участков с указанным им лицом на льготных условиях – без проведения обязательных торгов и по цене, существенно ниже рыночной.
Действия Леся квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями. Расследование продолжается.
