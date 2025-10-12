Зачёты за раскрепощение девушек и обучение манипуляциям: подробности о пикап-тренере из Новосибирска
В Новосибирске пикап-тренер Егор Шереметьев проводит обучение для мужчин, в ходе которого ставит зачёты за «раскрепощение» женщин, учить манипуляциям и тому, как тайно снимать девушек на видео. Материалы с разбором таких роликов демонстрируются на закрытых курсах.
Как выяснил Telegram-канал Baza, Шереметьев позиционирует себя как «наставника по общению с женщинами» и организует курсы и «выездные интенсивы» не только в России, но и за рубежом. Его команда провела как минимум 16 «мальчишников» в Азии, которые участники называют «полем для практики» с целью максимизации «зачётов» за счёт раскрепощения девушек.
Обучение включает не только техники знакомства, но и методы психологического воздействия – приёмы «ближе-дальше», создание чувства дефицита и страха утраты, а также анализ личных уязвимостей девушек. Эксперты в области этики и психологии называют подобные практики манипулятивными и вредными для психики.
Особое возмущение вызывает практика скрытой съёмки девушек без их согласия. По данным канала, некоторые ролики делались тайно на встречах, а затем разбирались в закрытых материалах команды.
