Зачёты за раскрепощение девушек и обучение манипуляциям: подробности о пикап-тренере из Новосибирска

12 октября 2025, 10:37

В Новосибирске пикап-тренер учит мужчин тайно снимать женщин и манипулировать ими

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

В Новосибирске пикап-тренер Егор Шереметьев проводит обучение для мужчин, в ходе которого ставит зачёты за «раскрепощение» женщин, учить манипуляциям и тому, как тайно снимать девушек на видео. Материалы с разбором таких роликов демонстрируются на закрытых курсах.