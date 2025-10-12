Блогер Хасбик намерен обратиться в полицию из-за должника
Блогер-миллионник Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, заявил о намерении обратиться в полицию после того, как его знакомый не вернул ему 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, деньги у блогера одолжили ещё в 2024 году для решения личных проблем должника. Однако спустя время тот перестал выходить на связь, а попытки Хасбика вернуть сумму оказались безрезультатными.
В своём обращении в соцсетях Хасбик подчеркнул, что больше не собирается ждать и, если деньги не вернут добровольно, он подаст заявление в правоохранительные органы. Также он привёл цитаты из Корана, напомнив о важности выполнения долговых обязательств и честности в отношениях между людьми.
Официальных комментариев от предполагаемого должника на момент публикации не поступало.
