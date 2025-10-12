Блогер Хасбик намерен обратиться в полицию из-за должника

12 октября 2025, 12:05

Хасбик (фото: Instagram* @hasbulla.hushetskiy)

Блогер-миллионник Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, заявил о намерении обратиться в полицию после того, как его знакомый не вернул ему 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.