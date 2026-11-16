Банда подростков жестоко расправилась с пенсионером ради покупки нового iPhone

16 ноября 2026, 05:39

В Индии девочка заказала убийство дедушки ради покупки iPhone

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Индии 13‑летнюю школьницу подозревают в причастности к убийству собственного дедушки. Об этом пишет The Times of India.