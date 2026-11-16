Банда подростков жестоко расправилась с пенсионером ради покупки нового iPhone
В Индии 13‑летнюю школьницу подозревают в причастности к убийству собственного дедушки. Об этом пишет The Times of India.
Мотивом преступления могла стать покупка нового iPhone. Девочка якобы хотела приобрести смартфон для себя и мотоцикл для одного из друзей, а для этого ей нужны были деньги от продажи ценностей пожилого родственника.
По данным следствия, школьница вовлекла в преступление троих приятелей 16–17 лет. В ночь на 15 августа подростки проникли в дом 67‑летнего мужчины через вентиляционное отверстие. Жертве заткнули рот тканью и связали, после чего жестоко избили. Пенсионер скончался от полученных травм, а нападавшие, по версии полиции, забрали золотые украшения.
Расследование показало, что подготовка к преступлению длилась почти два месяца. Подростки координировали действия в соцсети, а после совершения убийства отчитались перед инициатором по видеосвязи. При обыске у подозреваемых нашли шесть SIM‑карт — одна из них использовалась только в день нападения.
Правоохранители раскрыли преступление 17 августа и в тот же день задержали всех четверых несовершеннолетних. В Совет по делам несовершеннолетних передано обвинительное заключение на 740 страницах — в него вошли восстановленные переписки и иные цифровые улики. В полиции подчёркивают исключительность дела: все предполагаемые участники преступления не достигли 18‑летнего возраста.
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