Пять человек пострадали в результате взрыва на ярмарке в Бельгии
На рождественской ярмарке в Бельгии произошёл взрыв — в результате инцидента пострадали пять человек. Об этом пишет The Brussels Times.
Согласно предварительным данным, причиной случившегося стала случайная детонация баллона с пропаном, после чего на месте вспыхнул пожар. Экстренные службы оперативно справились с возгоранием, но ущерб оказался существенным: два торговых павильона полностью сгорели, ещё два получили серьёзные повреждения.
Как сообщает издание, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Одного из тяжелораненых в срочном порядке транспортировали в больницу на вертолёте. Ещё трое человек получили травмы меньшей степени тяжести.
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